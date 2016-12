“De relatie tussen Janssens en Maes was onhoudbaar. Probeer maar eens een viool te bespelen met een handzaag als strijkstok”

Hij glipte dan toch niet door een maas in het net. ‘Hij’ is Peter Maes. Trainer van voetbalclub KRC Genk. Sinds gisterenochtend ex-trainer. De 52-jarige Lommelaar werd bedankt voor bewezen diensten, anderhalf jaar nadat hij met luid tromgeroffel werd overgenomen van Sporting Lokeren. 81 wedstrijden hield Maes het vol in de Luminus Arena. Toen ging het licht uit.

Toch kijkt niemand op van het ontslag. Niet omdat Maes een onbekwame coach is of omdat Genk alleen maar slechte resultaten neerzette onder de Lommelaar, wel omdat iedereen die blauw-wit maar een beetje volgt, wist dat de relatie tussen Maes en algemeen directeur Patrick Janssens niet langer houdbaar was. Vorige week werd nog een poging ondernomen om beide partijen weer dichter bij mekaar te brengen. Toen bleek voor eens en voor altijd: onmogelijk. Probeer maar eens een viool te bespelen met een handzaag als strijkstok. De symfonie werd een kakofonie. Janssens en Maes pasten - zacht uitgedrukt - niet bij mekaar. Dus moest de Noord-Limburger ophoepelen. Meteen. Op tweede kerstdag. Want beeld u maar eens in dat Maes en zijn maten en makkers topclub AA Gent straks met een opzienbarende 4-0 terug naar Oost-Vlaanderen gestuurd zouden hebben? Wat dan? Dus nam Genk de vlucht vooruit: de trainer moest opkrassen. Racing moet nu bekennen dat het zijn coach niet goed gecast heeft. Peter Maes is geen andere trainer dan 553 dagen geleden, toen hij voor het eerst op het Genkse oefenterrein stond. Hij was destijds veeleisend en is dat nu ook. Hij toonde toen al passie en doet dat nog steeds. Hij had achttien maanden geleden een eigen wil en is die onderweg niet kwijtgespeeld. Die koppigheid is Maes nu dus fataal geworden. Ondanks kwalificatie voor de zestiende finales van de Europa League, ondanks een halve finale in de beker van België. De tegenvallende resultaten (vooral buitenshuis) in de competitie wogen voor de Genkse bestuurstop door.

Natuurlijk maakte ook Maes fouten en is dit ontslag een gedeelde verantwoordelijkheid. Door mekaar tegen - in plaats van samen - te werken heeft men bij KRC erg kostbare tijd verloren. De supporter heeft geen baat bij intern gebakkelei. Genk schreeuwt al jaren dat het aansluiting wil bij de Belgische top. Maar wat blijkt? Genk is een jojo. Op deze manier zal het geen sportieve standvastigheid vinden. Ook niet met een nieuwe coach.

We zijn nu vooral benieuwd wie die nieuwe trainer wordt. Het moet iemand zijn die kan/wil samenwerken met Patrick Janssens en Dimitri de Condé. Logisch. Maar een marionet in de dug-out, daar schiet Racing niks mee op. Maes’ opvolger zal er sowieso meteen moeten staan. Play-off 1 mag hij op een haar na missen. Want de nieuwe trainer heeft een mirakeltje nodig om die inhaalrace te winnen. Maar als hij de volgende twee maanden door Oostende uit de beker en door Astra Giurgiu uit de Europa League geknikkerd wordt, dan zal hij toch moeten hopen op… een Maes in het net.