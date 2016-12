Limburg United kan niet winnen van leider Oostende

Limburg United is er niet in geslaagd om hun bezoekje aan de zee winnend af te sluiten. In Oostende ging het met duidelijke cijfers de boot in. De Limburgers moesten een hele wedstrijd achtervolgen. Het werd 93-70.

Eindstand quarter 1: 30 - 17 #limutd — Hubo Limburg United (@LimUtd) 26 december 2016

Eindstand quarter 2: 50 - 38 #limutd — Hubo Limburg United (@LimUtd) 26 december 2016

Eindstand quarter 3: 70 - 52 #limutd — Hubo Limburg United (@LimUtd) 26 december 2016