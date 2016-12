Club Brugge als leider de winterstop in na flater van Moeskroen-keeper

Club Brugge gaat als leider van de Jupiler Pro League de winterstop in. De landskampioen behaalde op tweede kerstdag een krappe 2-1-zege tegen rode lantaarn Moeskroen. Club Brugge kwam al snel op achterstand en had in de tweede helft een flinke flater van keeper Delac nodig om langszij te komen. Jelle Vossen stelde even later de zege veilig. Club Brugge blijft dankzij deze zege in het eigen Jan Breydelstadion ongeslagen in 2016 in de Jupiler Pro League.

Club Brugge begon aan de match met veel vertrouwen. Al het volledige kalenderjaar ongeslagen in eigen huis en 16 op 18 in de Jupiler Pro League. Michel Preud’homme behield het vertrouwen in tien van elf spelers die op Eupen wonnen. Enkel Engels kwam centraal achterin in de plaats van Poulain. Moeskroen was door de zege van Westerlo tegen KV Kortrijk alleen laatste worden. Het Jan Breydelstadion was helemaal volgelopen voor wat een gala-kerstavond moest worden waarin Club Brugge zijn kampioenenjaar in stijl zou afsluiten.

En de thuisploeg greep Moeskroen vanaf het eerste fluitsignaal bij de keel. In de eerste zeven minuten noteerden we drie goeie doelkansen voor Club. Delac bracht evenveel keer redding op pogingen van Cools, Denswil en Engels. Iedereen maakte zich op voor de onvermijdelijke openingsgoal van Club Brugge, maar die viel verrassend genoeg aan de overkant. Met dank aan Ricardo Van Rhijn die een laat kerstcadeautje uitdeelde aan Nkaka. De spits van Moeskroen mocht in de rug van de Nederlander van dichtbij binnenkoppen: 0-1 na 8 minuten.

Foto: Isosport

Het vervolg van de match liet zich raden. Moeskroen groef zich in en speculeerde op de counter, Club Brugge posteerde zich rond de zestien van de bezoekers en zocht wanhopig naar een gaatje. De Henegouwse burcht bleek echter stevig dan verwacht. Ook al omdat Club Brugge veel te slordig voetbalde. De beste mogelijkheden waren op de tegenaanval nog voor Moeskroen, dat onder regie van een uitstekende Trezeguet het Butelle een paar keer moeilijk maakte. Ook Club Brugge kreeg voor de rust nog één reuzekans, maar Izquierdo stuitte op Delac.

Na de pauze ging de Brugse loopgravenoorlog verder. Al was de eerste blitzaanval van Moeskroen. Butelle mocht Engels bedanken dat hij een lob van Nkaka tegen de onderkant van de lat kopte. Het keerpunt in de match. Want nadien ging Club Brugge op en over Moeskroen. Met dank aan kerstman Delac. De bezoekende doelman was tot de 61e minuut uitstekend aan het keepen, maar verkeek zich dan volledig op een vrije trap van Van Rhijn. De botsende bal verdween knullig tussen zijn armen in doel: 1-1. Van Rhijn had zijn foutje bij de tegengoal goed gemaakt.

Foto: Isosport

De ban was gebroken en de tweede Brugse treffer liet niet lang op zich wachten. Van Rhijn leverde dit keer de assist. Hij zwiepte vanop de rechts de bal voor doel, Jelle Vossen gleed zijn twaalfde van het seizoen binnen. Met twaalf goals en zes assists is Vossen dit jaar van onschatbare waarde voor Club Brugge. De laatste twintig minuten slaagde Club Brugge er niet in om de bevrijdende derde goal te maken. Cools kwam nog dichtbij, maar Delac duwde het schot van de linksback uit de hoek. Zo bleef het voor de blauw-zwarte aanhang toch nog bibberen tot de slotminuut.

Foto: BELGA

Het was even spannend, maar Club Brugge gaat toch als leider de winterstop in. Het behaalde 19 op 21 en is in 2016 ongeslagen in eigen huis in de Jupiler Pro League. De voorsprong op eerste achtervolger Anderlecht bedraagt twee punten. Zulte Waregem volgt op drie punten. Geen overbodige luxe want na de winterstop speelt in zijn eerste vier matchen tegen Standard (uit), AA Gent (uit) en Charleroi (thuis).

Moeskroen staat voorlopig laatste. Het telt drie punten achterstand op Westerlo. Het heeft vanaf januari nog negen matchen om zich te redden.