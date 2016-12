Cansu Kalemkus organiseert kerstfeest voor daklozen in Genk

Centrum Noord

Genk - Op donderdag 22 december heeft Cansu Kalemkus samen met haar moeder Gülperi een kerstfeest met een kerstdiner georganiseerd voor de daklozen in Genk. Dit is doorgegaan in het winteropvangcentrum voor daklozen van het OCMW Genk op de Welzijnscampus.

Cansu Kalemkus is een moslima van 24 jaar, geboren in Genk. Sinds drie jaar is zij gestart met vrijwilligerswerk. Het samenwerken met verschillende verenigingen voor een goed doel heeft haar geïnspireerd. Zelf is zij begonnen met het verdelen van voedselpakketten tijdens de ramadan. Daarna heeft zij maaltijden voor een duizendtal vluchtelingen bereid aan de kust. Tijdens het suiker- en offerfeest zijn er ook projecten op touw gezet, maar na de Islamitische feesten mochten de minderbedeelden ook niet vergeten worden.

Zo is zij verleden jaar per toeval bij de winteropvang voor daklozen in Genk terecht gekomen en zorgt zij nu voor de tweede keer een kerstdiner met haar moeder, familie en vrienden.

Zij heeft ook een oproep op Facebook geplaatst om aan vrienden te vragen om een cadeau te kopen voor een vreemde. Er zijn hierdoor veel cadeaus binnengekomen zoals nieuwe truien, mutsen, sjaals … …waarmee de genodigden zeer tevreden waren.

Cansu Kalemkus vindt het een eer als moslima om tijdens kerstmis haar steentje bij te dragen om behoeftigen een kerstdiner te mogen aanbieden. Er zijn teveel daklozen die met de feestdagen vergeten worden.

Cansu wil een voorbeeld zijn om de solidariteit in een samenleving met groeiende etnische-culturele diversiteit te bevorderen. Met elkaar delen daar gaat het toch om?