Iemand uit de Kardashian-clan kreeg geen kerstcadeau

De Kardashians vieren kerst traditiegetrouw op een decadente manier. Dit jaar kreeg elk familielid een gepersonaliseerde kerstsok, al werd iemand - opzettelijk - genegeerd.

Kylie Jenner toonde afgelopen zondagochtend dat de Kerstman behoorlijk gul was geweest. Al hun gepersonaliseerde sokken waren goed gevuld, al ontbraken er twee namen: die van Blac Chyna, de aanstaande van Kylie’s halfbroer Rob Kardashian, was nergens te bespeuren. Haar twee kinderen King, haar zoon met rapper Tyga die momenteel samen is met Kylie, en Dream, haar zoon met Rob, kregen wel cadeautjes.

Volgens de geruchten kreeg Blac opzettelijk geen sok omdat de relatie met Rob niet goed zit. “De familie heeft het moeilijk met hun ‘giftige’ relatie”, aldus een bron die dicht bij de Kardashians staat in People Magazine. Vorige week kwam nog in het nieuws dat het paar uit elkaar was. Ook de band met de rest van de Kardashian-clan is niet optimaal. De drie zussen Kim, Khloé en Kourtney willen zelfs niet dat Blac hun familienaam overneemt als de verloving met Rob ooit tot een huwelijk komt.

Ook Khloé Kardashian kreeg geen sok, maar dat is wellicht te wijten aan het feit dat zij Kerstmis niet bij mama Kris Jenner vierde. Zij bracht de feestdag door bij haar nieuwe vriend Tristan. Ze maakte voor haar vertrek wel tijd voor enkele Snapchats met haar zus Kim, die voor de gelegenheid een - valse? - lippiercing droeg. Tijdens het kerstfeest amuseerden de aanwezige familieleden zich alvast. Kendall Jenner kreeg een witte puppy, Kylie’s grootmoeder rijdt voortaan rond in een oldtimer van Mercedes.