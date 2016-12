Pakistan bedreigt Israël met kernaanval na fake nieuws

Pakistan heeft Israël met een kernaanval bedreigd na in een val van fake nieuws te zijn gevallen, zo heeft de Israëlische krant Haaretz bericht.

Op de website AWDNews.com is (maandagochtend) nog steeds te lezen dat de vroegere Israëlische minister van Defensie Moshe Yaalon ermee heeft gedreigd Pakistan “met een kernaanval te vernietigen” indien Pakistan om eender welke reden ook grondtroepen naar Syrië zou sturen.

Zonder de bron te verifiëren en nauwkeurig te kijken wie werd geciteerd, antwoordde de Pakistaanse minister van Defensie Khawaja Asif: “De Israëlische minister van Defensie dreigt met nucleaire vergelding voor zijn veronderstelde rol in Syrië. Israël vergeet dat Pakistan ook een kernmacht is.”

In het kerstweekend heeft Israël in twee tweets duidelijk gemaakt dat het bericht waarop Asif zich baseert “volledig vals” is.

De Pakistaanse regering vond het maandag daarom niet nodig daarop te reageren. “De minister heeft op een uit de lucht gegrepen bericht gereageerd - geen verdere reactie nodig”, zei een woordvoerder van het ministerie van Defensie in Islamabad. Op het ministerie van Buitenlandse Zaken luidt het dat het zich niet wil uitspreken.

Pakistan erkent Israël niet. En Israël heeft nooit erkend een atoomwapen te hebben. De laatste tijd duikt er meer en meer fake nieuws op, vooral online op sociale media.