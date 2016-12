Tony's Chocolonely lanceert bier met chocoladesmaak

Bier en chocolade mogen dan zo Belgisch zijn als wat, het zijn wel de Nederlanders die nu een bier met chocoladesmaak uitbrengen. Tony's Chocolonely lanceert vanaf 1 januari in beperkte oplage zijn Chocolate Milk Stout.

De Amsterdamse bierbrouwerij de Prael sloeg samen met de al even Amsterdamse chocoladeproducent Tony's Chocolonely de handen in elkaar om een bier op de markt te brengen. Vanaf 1 januari ligt de Tony’s Chocolate Milk Stout dan ook in de winkelrekken. Zij het in beperkte oplage bij supermarkten Albert Heijn, Marqt, Gall & Gall of Mitra. Wie naar Nederlands afreist, kan het in verschillende cafés ook op de tap vinden als het 'bier van het moment'.

Het is niet de eerste keer dat ze een bier uitbrengen, vorig jaar deden ze voor hun verjaardagsfeestje krak hetzelfde. Maar omdat dat zo'n succes was, doen ze dat nu nog eens uitgebreider over en is het bier op veel meer plaatsen verkrijgbaar. En hoe het bier smaakt? "Als een romige, chocolademelk stout", klinkt het.