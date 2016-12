Bizar mysterie: zie jij waar de benen van het meisje gebleven zijn?

Het internet is weer een mysterieuze foto rijker. Een gebruiker van de site Reddit postte bovenstaande foto, maar niemand lijkt te weten waar de benen van het derde meisje in de zetel gebleven zijn.

De foto ziet er op het eerste gezicht heel normaal uit: een groepje vriendinnen heeft lol in een zetel op café. Maar als je de foto met wat meer aandacht bestudeert, is er toch iets vreemds te merken: waar zijn de benen van het middelste meisje in de zetel gebleven?

Foto: Reddit/jr0d7771

Sommige gebruikers meenden het mysterie ontrafeld te hebben en dachten dat de benen rechts aan het meisje toebehoren. Maar waar de benen van het vierde meisje zich dan bevinden, konden ze niet zeggen. Of werd het beeld gephotoshopt?