Waterschei knuffelt platanen als protest tegen kapping

Genk - In Waterschei zijn heel wat bewoners niet te spreken over de beslissing van het stadsbestuur om driekwart van de 500 platanen in de wijk te kappen. De maatregel die volgend jaar in fases van start gaat, heeft de gemoederen beroerd. Er loopt zelfs een oproep om een plataan te knuffelen en daarvan een foto te plaatsen op facebook.

Inmiddels zijn nog meer bewoners zich aan het organiseren om het stadsbestuur te doen terugkomen op die beslissing. Ze zijn vooral boos omdat gezonde bomen gekapt worden om plaats te ruimen voor jongere exemplaren. De bomen zouden bovendien deel uitmaken van het monumentaal karakter van de wijk. Voorstanders van de kap beweren dat de bomen overlast veroorzaken.