Had u de vroedvrouw in kerstspecial ‘Eigen Kweek’ ook herkend?

Hasselt - De fans van het programma ‘De Mol’ hadden het gisteravond meteen gezien: de vroedvrouw die politieagente Chantal tijdens haar bevalling bijstond in de kerstspecial van ‘Eigen Kweek’, was ‘De Mol-finaliste’ Hanne.

Ruzies en vechtpartijen, troost en verzoening, wanhoop en twee kerstekindjes: de kerstspecial van ‘Eigen Kweek’ had het allemaal. Nadat Franks vrouw Julita in een houten schuur was bevallen van Franky “zoals in Thuis” en de hele familie Welvaert in het ziekenhuis van de baby kon genieten, belandde ook de hoogzwangere politieagente Chantal (Maaike Cafmeyer) in het kraambed om haar kind op te wereld te zetten

Voor de gastrol van de vroedvrouw klopten de makers aan bij Hanne Vanhaesebrouck (26) uit Heule, verliezend finaliste van het spelprogramma ‘De Mol’. Zij kwam heel even in beeld als de vrouw die Chantal in het West-Vlaams aanspoorde met “u gaat toch een beetje beter uw best moeten doen, of het zal niet gaan”.

Foto: VRT

Voor de liefhebbers van ‘Eigen Kweek’ is het nu wachten tot volgend jaar, waarin het derde en laatste seizoen te zien is.