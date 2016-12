“Populistische partijen zeilen met een stevige zes beaufort angst in de zeilen richting verkiezingen”

Brussel, Zaventem, Nice, Berlijn, Istanboel, Ankara, Damascus, Bagdad... Het zijn slechts enkele steden die het voorbije jaar het doelwit waren van laffe aanslagen en blind geweld. Het zijn slechts enkele steden waar ongeloof, angst, woede, walging en verdriet het voorbije jaar genadeloos hard toesloegen. Dit maakt dat wij, Belgen en Europeanen, 2016 als een gitzwart jaar ervaren.

Het was te verwachten dat koning Filip in zijn kersttoespraak zou stilstaan bij de slachtoffers van de terreuraanslagen. “Die gebeurtenissen doen twijfels rijzen over de toekomst. Dit gevoel van onzekerheid, ontreddering, van woede zelfs, kan leiden tot een verlies van vertrouwen, ook in de instellingen”, zei de vorst. Hoewel in een andere (vlottere) stijl, zat collega-koning Willem-Alexander van Nederland op dezelfde lijn. “Terroristen proberen onze vrije manier van samenleven aan te tasten. Angst en woede zijn begrijpelijke emoties, maar boosheid kan geen eindstation zijn. Het extreme lijkt het nieuwe normaal te worden, waarbij een open gesprek met elkaar onmogelijk dreigt te worden.”

Het moet gezegd: 2016 heeft er serieus ingehakt. Wie dat wil ontkennen, laat de jaaroverzichten in de media de volgende dagen best aan zich voorbijgaan. En toch, naast de liefdevolle en gezellige momenten met familie is Kerst ook een periode van introspectie: als we proberen te begrijpen wat er in 2016 is gebeurd, kunnen we van 2017 misschien een beter jaar maken. Om die reden vraagt koning Filip ons “solidariteit en warmte” te tonen. Willem-Alexander pleit dan weer voor “redelijkheid in het debat”. Het zijn mooie woorden en terechte boodschappen. Maar is er überhaupt iemand die gelooft dat de aanslagen volgend jaar zullen stoppen? Dat de vluchtelingencrisis enkel een spijtig ‘accident de parcours’ is? Dat eindelijk komaf wordt gemaakt met het rauwe geweld in Aleppo? In tijden waarin het extreme het nieuwe normaal lijkt te zijn, is dat allerminst vanzelfsprekend.

Ook op politiek vlak wordt 2017 een bloedstollend jaar. Populistische partijen zeilen met een stevige zes beaufort angst in de zeilen richting verkiezingen. Geert Wilders en zijn PVV in Nederland, Marine Le Pen en haar Front National in Frankrijk, of het Alternative Für Deutschland. Winnen zij de verkiezingen, kan je er gif op innemen dat die tendens zich ook in ons land doorzet. De regering-Michel is bij deze gewaarschuwd. Vervroegde verkiezingen in 2017 zijn geen optie. Daarvoor is haar palmares te bleek, haar onophoudelijk geruzie te enerverend. Het zou dan ook geen overbodige luxe zijn als onze heren en dames ministers mekaar een beetje meer zouden vertrouwen. Niet omdat koning Filip dat vraagt, wel omdat 2017 beter moet. Op alle vlakken!