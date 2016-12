U2 verzamelt onder de kerstboom om een boodschap voor de fans in te blikken: "2017 wordt heel speciaal voor ons. Ons nieuw album 'Songs of Experience', komt eraan, er komen nieuwe optredens, met extra aandacht voor de dertigste verjaardag van ons album 'The Joshua Tree'. Bono probeert het allemaal nog wat serieus te houden, maar een swingende kerstman en een flikkerende kerstboom geven de video toch een gekke twist.