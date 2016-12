Al bijna 200.000 euro ingezameld voor Poolse trucker na aanslag in Berlijn

Duizenden mensen roepen via een petitie op om Lukasz Urban te bekronen voor zijn heldendaad. Hij deed alles om de gewapende Anis Amri te stoppen voor hij met een truck inreed op een kerstmarkt in Berlijn. Daarbij overleed Urban, “maar we mogen hem heel dankbaar zijn”. Voor zijn vrouw en zoon is al meer dan 180.000 euro ingezameld.

Momenten voordat Anis Amri met een vrachtwagen inreed op een kerstmarkt in Berlijn en zo twaalf mensen doodde en meer dan vijftig mensen verwondde, voerde hij in de cabine van de truck een hevige strijd met de Poolse chauffeur die met de truck aan het rijden was toen hij het pad van de Tunesiër kruiste.

Foto: REUTERS

Velen zien de moedige pogingen van Lukasz Urban (37) om de terrorist te stoppen als de reden waarom er niet nog meer doden zijn gevallen. Urban kwam dan wel om bij de aanslag, maar er wordt massaal opgeroepen om hem alsnog te belonen voor zijn moed en zelfopoffering.

Petitie

In een petitie op het internet wordt gevraagd om de hoogste medaille voor dapperheid te geven. “Zijn heroïsche daad heeft veel levens gered en is een mooi voorbeeld van de vriendschap tussen ons land en Polen. Alle Duitsers hebben reden om hem te herdenken en zijn nabestaanden - vrouw en zoon - te bedanken. We zullen hem nooit vergeten.”

De petitie is al door meer dan 25.000 mensen ondertekend. Bovendien is een website geopend waarop geld ingezameld wordt voor de vrouw en zoon van Urban. Daarop werd al meer dan 180.000 euro gestort.

Aanslag

De 24-jarige Anis Amri bedreigde Urban maandagavond en nam het stuur van zijn truck hardhandig over. Met de vrachtwagen reed hij in op een kerstmarkt in Berlijn. Heel wat mensen konden nog net op tijd wegspringen, maar 11 mensen overleden door de aanrijding. Met Urban zelf erbij staat de teller op twaalf doden. Bovendien zijn er nog meer dan 50 mensen gewond. Sommigen van hen liggen nog in het ziekenhuis.

Foto: AFP

De Tunesische terrorist bleef dagenlang op de vlucht, maar de politie vond hem uiteindelijk donderdagnacht in Milaan. Door zijn bijzondere voorkomen - hij droeg meerdere pulls over elkaar - en versnelde tred toen hij agenten zag, hield de politie hem tegen. In het korte gesprek dat volgde, beweerde Amri geen papieren te hebben.

Toen hij dan toch in zijn rugzak tastte, haalde hij een pistool boven. De twee agenten slaagden erin hem dood te schieten.