Hooligans beloven toch weg te blijven van vuurwerk in Antwerpen

Antwerpen - Antwerpen zal het tijdens het vuurwerk op nieuwjaarsnacht zonder hooligans moeten stellen. Eerder deze week verscheen op Facebook een oproep aan voetbalhooligans om paraat te zijn aan de Scheldekaaien wanneer iemand met slechte bedoelingen een bloedbad zou willen aanrichten. De politie heeft er echter een stokje voor gestoken, zo meldt De Morgen.

Een oproep van Bern De Herdt van de obscure organisatie Hooligans Against Terrorism veroorzaakte enkele dagen geleden deining. De Herdt zocht andere hooligans om “eerste hulp te bieden of zelfs in te grijpen als iemand het in zijn hoofd zou halen om een aanslag te plegen”. De Antwerpenaar vreest in de nacht van oud op nieuw immers voor een scenario als in Berlijn waarbij een terrorist met een vrachtwagen op de massa aan de Scheldekaaien inrijden.

De Herdt werd echter op andere gedachten gebracht door de voetbalcel van de Antwerpse politie, die hem wees op zijn verantwoordelijkheid mochten er incidenten uitbreken.

De Herdt spreekt klaarblijkelijk niet voor het merendeel van de Belgische hooligans en zijn ‘Hooligans Against Terrorism’ valt niet te verwarren met ‘Casuals Against Terrorism’, dat ophef veroorzaakte door met 600 man naar het rouwende Beursplein in Brussel af te zakken vlak na de aanslagen in Brussel en Zaventem.

“De Herdt is een fantast met een rijk gevuld strafblad”, zegt een anonieme bron aan De Morgen. “Hij is een wannabe waarmee echte hooligans niets willen te maken hebben.”