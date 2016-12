“Handel of horeca in begijnhof niet wettelijk”

Hasselt -

Het provinciebestuur wil de begijnhofhuisjes in Hasselt verkopen via openbare bieding, maar volgens PVDA Hasselt is dat in strijd met de beloftes die de provincie in 1938 deed aan de Broeders van Liefde. “In de oude verkoopakte is bepaald dat de bestemming een provinciaal museum zou zijn en bij uitbreiding een provinciale bibliotheek. Dat is iets helemaal anders dan handel, horeca of kunstgalerijen”, zegt Kim De Witte (PVDA). Gedeputeerde Igor Philtjens ziet het probleem niet. Hasselts jurist Hugo Lamon wel: “Dat contract blijft gelden, zelfs al dateert dat uit 1938. Maar alleen de Broeders van Liefde kunnen zich hier op beroepen.”