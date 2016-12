Kerstboodschap van Herkse kapelaan: Vergeet niet wie ‘jij’ bent

Wim Simons is kapelaan in Herk-de-Stad Foto: Karel Hemerijckx

Herk-de-Stad - Als we door de winkelstraten lopen, komen we in deze tijd hier en daar een kerststal tegen. We kunnen dan een kleine baby zien liggen in een voederbak of in de armen van zijn liefhebbende moeder, steeds met goedkeurende en vaderlijke ogen gericht op het kleine kindje.

Dit romantisch tafereel mag ook wat harder gesteld worden. Dat kindje houdt deze dagen met zijn kleine handjes een grote spiegel vast. Zonder te kunnen spreken roept het kindje als het ware: “Vergeet niet wie jij bent”!

De drukke tijd, de groeiende welvaart, de veeleisende werkdruk en de gewichten die drukken op vele gezinnen zorgen er voor dat we soms vergeten wie we zijn.

Bovenal zijn we mensen die om een of andere reden met elkaar in relatie staan.

Jezus is gekomen om het doel van die relatie even haarfijn uit te leggen.

We zijn er om ‘elkaar’ ‘gelukkig’ te maken.

Vergeet niet dat je een vriend bent

Soms hoor je mensen die teleurgesteld zijn in hun vrienden. Vrienden die eerder kiezen voor eigengeluk dan te investeren in hun vriendschap. Vrienden die omwille van een of andere daad het vertrouwen in elkaar verliezen. Als je vrienden hebt, vergeet dan niet dat jezelf ook een vriend van hen bent, dat je water bij je wijn kan doen, dat je bouwt aan ‘elkaars’ geluk, tijd maakt voor elkaar en zelfs eens een offertje mag doen voor elkaar. Vrienden moet je koesteren, niet vergeten.

Vergeet niet dat je familie bent

Vaak kom ik ook families tegen waar de ene niet meer tegen de andere spreekt. Meestal omwille van een erfenis of geldkwestie. De geldduivel steekt vaak de kop op en zorgt voor verdeeldheid. Dan vergeten we dat we familie zijn. Familie is kostbaar, je kunt er op rekenen ook al heb je niet voor hen gekozen. Je hebt een band met elkaar. Dat is familie, die kleine gemeenschap die zorgt voor elkaar.

Vergeet niet dat je vader of moeder bent.

Het meest pijnlijke is een verscheurd kinderhart. Een kinderhart dat haast uit elkaar getrokken wordt door ouders die hun liefdesbeloftes zijn vergeten en zo hun kind, de vrucht van die liefde, gebruiken om hun gelijk te halen. Kinderen zijn praktisch altijd het slachtoffer in een echtscheiding. Als kinderen voor hun ouders moeten zorgen, dan nemen de kinderen een ouderlijke functie op zich. En dat is als ouders vergeten dat ze liefhebbende vader of zachte moeder zijn van hun kinderen vanaf de geboorte tot de dood hen scheidt, ook van die kinderen.

Vergeet niet dat je werknemer of werkgever bent.

We kunnen onze rol ook vergeten, los van vriendschappelijke of familiale banden. Een werkgever of werknemer van vandaag is ook niet enkel een nummertje dat je speelt van 9 tot 17 uur. Het vergeten dat je ook in werkverband met mensen bezig bent gebeurt maar al te vaak. Een zakenman is natuurlijk met winsten bezig, maar vergeet ook niet dat geld dient om te dienen en niet om gediend te worden ten koste van andere mensen. Een leerkracht geeft ook niet enkel kennis door aan kinderen, maar heeft ook oog voor het verhaal achter en voor ieder kind. Zo kan je gemakkelijk vergeten wie je bent.

Vergeet niet datje herder bent

Zo is het ook met ons priesters. Het ergste wat een priester kan overkomen is dat hij vergeet dat hij priester is. Als een priester denkt dat hij sociaal werker is, dat hij een manager is, de directeur van de parochie die achter zijn sjiek bureau zit te wachten tot de telefoon gaat of de deurbel klinkt om dan de wetten en de regeltjes van zijn kerk, in plaats van de Kerk die Jezus gewild heeft, te verkondigen, dan vergeet hij dat hij ook maar een simpele herder is die ja heeft gezegd op de roepstem van God om de schapen met veel liefde te brengen naar groene weiden.

Vergeet niet dat je door God geliefd bent

Ik wens je van harte dat je gelukkig mag zijn wie je ook bent. Dat je niet mag vergeten wie je bent. En dat zoiets ook gevolgen en verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Vooral als we beseffen dat we dit allemaal niet alleen moeten doen. Wat we zeker niet mogen vergeten is: dat we ‘allemaal’ geliefd zijn door God, die zelf mens is geworden en deze dagen in een voederbak ligt. Laat je door Hem voeden en vind zo het echte geluk, de blijvende liefde.

Anderen gelukkig maken kan enkel starten met onszelf. Als we zelf niet gelukkig zijn, kunnen we dat geluk ook niet doorgeven. Ga erover met elkaar in discussie, face to face, op facebook, of gooi je commentaar op mijn site, www.allesvoorallen.be

Vergeet niet wie ‘jij’ bent!

Vader in de Hemel,

als we in de spiegel van ons leven kijken,

en durven verder zien dan onze uiterlijke schijn,

dan schrikken we wel eens.

Door uw Woord en door uw Barmhartigheid

komen we onze kleinheid tegen.

We zien dat onze handen,

die uw Handen zouden moeten zijn,

niet steeds zachte en zorgzame handen zijn.

Door de taak en de verantwoordelijkheid

die we opnemen om vriend of vriendin,

broer of zus, moeder of vader,

werkgever of werknemer te zijn,

mogen we niet vergeten wie we zijn.

We zijn mensen, door u geliefd,

in uw Hart gedragen, naar uw Beeld geschapen

met als opdracht om de mensen

rondom ons ‘gelukkig’ te maken.

Heer, leer ons,

samen met uw en onze hemelse moeder Maria,

niet te vergeten wie we zijn:

‘geluksbrengers’ in 2017.

Amen.

Wim Simons

Kapelaan Herk-de-Stad