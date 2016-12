Bilzense slager: “Iemand heeft me erbij gelapt”

Bilzen -

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) is afgelopen week op enkele plaatsen in Bilzen binnengevallen om illegaal geslacht wild in beslag te nemen. “We hebben inbeslagnames en vaststellingen gedaan bij een persoon die wild verwerkte en bij een lokale traiteur”, zegt Philippe Houdart van het FAVV.