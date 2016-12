Geen overlevenden na crash Russisch vliegtuig, 92 inzittenden komen om

Er zijn geen overlevenden nadat een vliegtuig van het Russische leger is neergestort boven de Zwarte Zee. Dat heeft het Russische ministerie van Defensie bevestigd. Aan boord waren het vliegtuig waren 8 bemanningsleden en 84 passagiers, onder wie een legerkoor en negen journalisten.

Het neergestorte toestel is een Tu-154 (een passagiersvliegtuig van de Russische vliegtuigbouwer Tupolev). Het vliegtuig was om 5.40 uur lokale tijd (3.40 uur Belgische tijd) opgestegen in Adler, een district van de stad Sotsji in het zuidwesten van Rusland, en verdween ongeveer twintig minuten later van de radar boven de Zwarte Zee. Meteen werd een grootschalige zoekactie opgezet.

Brokstukken van het vliegtuig werden rond 8 uur aangetroffen in de Zwarte Zee. “Brokstukken van de Tu-154 van het Russische ministerie van Defensie werden teruggevonden op 1,5 kilometer van de kust van Sotsji, op een diepte van 50 tot 70 meter”, luidt het in een mededeling van het ministerie.

In de Zwarte Zee zijn al vier lichamen van passagiers gevonden. De zoekoperatie wordt voortgezet. Het Russische ministerie van Defensie zet daarvoor vier schepen, vijf helikopters en drones in, zegt de woordvoerder van Defensie Igor Konashekov.

In diezelfde Zwarte Zee troffen de hulpdiensten nog iets later het lichaam van een eerste passagier van het vliegtuig aan. “Het lichaam van een overleden persoon is gevonden op 6 kilometer van Sotsji”, zegt Igor Konashenkov van het ministerie van Defensie.

Foto: AFP

Het vliegtuig was op weg naar de Russische luchtmachtbasis Hmeimim, dicht bij de Syrische havenstad Latakia. Aan boord waren Russische soldaten en 64 leden van het wereldberoemde Alexandrov Ensemble, een van de koren van het Russische leger dat de muziek zou verzorgen tijdens de nieuwjaarsfeestelijkheden op de Russische basis.

Het koor bestaat al meer dan 85 jaar. Naast de 64 leden van het koor waren ook nog acht militairen aan boord, onder wie de directeur van het Ensemble, Valéri Khakhilov, acht bemanningsleden, negen journalisten, twee hoge functionarissen en Elizavéta Glinka, de verantwoordelijke van een in Rusland erg bekende liefdadigsheidsinstelling.

Het Aleksandrov Ensemble trekt volgens Russisch media volle zalen in onder meer in Polen, Hongarije, Tsjechië en Frankrijk. Het repertoire bestaat onder meer uit werk van Sovjet-componisten, volksdansen, volksliederen en religieuze muziek.

Strafonderzoek

De Russische autoriteiten hebben ondertussen een strafonderzoek geopend om na te gaan of er vooraf fouten zijn gebeurd. “De vluchtdocumenten worden in beslag genomen en de functionarissen die verantwoordelijk waren voor de vlucht evenals het technisch personeel dat het vliegtuig heeft gereedgemaakt en bijgetankt, worden ondervraagd”, zegt een woordvoerster van de federale onderzoekscommissie.

Geen terreur

Volgens Russische overheidsbronnen kan er geen sprake zijn van terrorisme. Het toestel werd bestuurd door militairen, dus kan het alleen gaan om een menselijke of technische fout, klinkt het.

Russische president Vladimir Poetin uitte zijn medeleven met de nabestaanden en vrienden van de slachtoffers en beval de oprichting van een speciale onderzoekscommissie onder leiding van premier Dmitri Medvedev. Die moet de precieze omstandigheden van de crash achterhalen.

De betrokken Tupolev Tu-154 is volgens Russische media al 33 jaar in dienst en zou er sinds 1983 al 6.689 vlieguren op hebben zitten. Het toestel onderging in december 2014 zijn laatste reparatie en werd in september van dit jaar nog onderworpen aan een routinecontrole

Rusland voert al sinds 2015 een militaire campagne in Syrië, waar het voornamelijk luchtaanvallen uitvoert ter ondersteuning van de troepen van president Bashar al-Assad.