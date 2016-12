Vrouw brengt baby ter wereld in wc-cabine en gooit het in vuilnisemmer

Een vrouw heeft in de toiletruimte van een Walmart-winkel in de Amerikaanse staat Louisiana een baby ter wereld gebracht en in een vuilnisbak gegooid. De krant Washington Post meldde zaterdag op gezag van de plaatselijke politie dat het kindje ongeveer vier en een half uur later toevallig gevonden werd, nog net op tijd om het te redden.

Een werknemer van het warenhuis in New Roads zag vrijdagnamiddag (plaatselijke tijd) een hevig bloedende vrouw in de toiletten. Desgevraagd zei de vrouw dat ze problemen had met haar menstruatie. De medewerker gaf haar papieren tissues en wachtte in de ruimte zonder te weten dat de vrouw achter de toiletdeur een kind ter wereld bracht en in de vuilnisemmer stopte.

In de vroege avond kwam een andere werkneemster de emmer ledigen. Het viel haar op dat de emmer ongewoon zwaar was, dus opende ze hem en vond ze de boreling, die niet meer ademde en al blauw uitgeslagen was. De baby kon echter gereanimeerd worden en lag zaterdag in een ziekenhuis.

De moeder werd nog de dag van de geboorte opgespoord. Ze kan wegens doodslag aangeklaagd worden.