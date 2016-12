De Mechelse Sint-Romboutskathedraal zal zaterdag op kerstavond extra politiebewaking krijgen tijdens de middernachtmis met kardinaal Jozef De Kesel. Dat meldt VTM NIEUWS. De politie geeft voorlopig geen details over de extra bewaking, maar ook de basiliek van Koekelberg zal in de gaten worden gehouden. Dit is nooit eerder gebeurd in ons land.