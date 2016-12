Twee mannen vrijgelaten na arrestatie op verdenking van geplande aanslag Oberhausen

Duisburg - De Duitse politie heeft zaterdag twee mannen vrijgelaten die opgepakt waren omdat ze mogelijk een aanslag planden op het winkelcentrum Centro Oberhausen. De twee broers van 28 en 31 jaar oud, geboren in Kosovo, werden niet aangehouden, deelde de politie in Essen zaterdag mee.

Er zijn geen aanwijzingen dat de broers een concreet gevaar vormen, zei een politiewoordvoerder. Speciale politie-eenheden hadden de twee mannen donderdagnacht in een woning in Duisburg opgepakt. Tegelijk werd politieversterking gestuurd naar het winkelcentrum in Oberhausen, een van de grootste van Duitsland.