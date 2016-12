Maaseik - Op de Rotemerlaan is zaterdagochtend rond 4 uur een 31-jarige automobilist van de weg geraakt. Hij verloor de controle over het stuur en sloeg met zijn wagen over de kop. Bestuurder en passagier raakten niet gewond, maar de bestuurder legde een positief ademtest af met een intrekking van zijn rijbewijs tot gevolg.