De Obama’s halen voor hun allerlaatste kerstboodschap een hilarische blooper van onder het stof. De video van een giechelende Barack laat zien dat er heel wat takes nodig zijn om de serieuze inspirerende boodschap in te blikken in het Witte Huis. Gelukkig had Barack zijn Michelle nog om hem af en toe streng op het juiste pad te proberen krijgen.