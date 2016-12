Nainggolan teleurgesteld na gesprek met bondscoach: “Ik zou Tielemans wel eens in Italië bezig willen zien”

Roberto Martinez zocht vorige week Radja Naing­golan op in Rome. Voor een verzoenend gesprek, heette het. Wij spraken de Rode Duivel na dat gesprek. Veel plooien lijken niet gladgestreken. En veel begrip voor de selectie van Tielemans had ‘Ninja’ ook al niet.

“Ik heb hem gezegd dat ik erg teleurgesteld ben.” Nainggolan windt er niet graag doekjes om. “Ik was zwaar geraakt. Ik zei hem ook: Volgens mij waren er andere spelers die niet fit waren.” Extrasportieve redenen voor zijn niet-selectie – onder meer zijn roken – kwamen niet ter sprake. Al had de bondscoach eerder gesteld dat hij ook spelers selecteert op basis van hun ­levensstijl en hun gedrag.

“Dan moet hij daar tegenover mij eerlijk voor uitkomen”, zegt de Antwerpenaar. “Hij zei me wel dat hij tegen AC Milan de Radja zag die hij wilde zien. En dat ik er de volgende keer weer gewoon bij ben, als ik zo blijf spelen. Hij maakt keuzes en ik moet die respecteren. (zucht) Het ergste voor mij was dat ik niet eens in de kern zat. Ik was op het EK ­basisspeler en was er plots niet meer bij. Dat was de druppel.”

Martinez liet al herhaalde malen weten dat hij gek is van Tielemans, die hij voor de interlands tegen Nederland en Estland wel selecteerde. “Ik zou Tielemans wel eens in Italië bezig willen zien”, reageert de Belgische Romein laconiek en scherp. “Dan praten we achteraf wel of hij die rol aankan. Ik zeg niet dat Youri geen goeie voetballer is, maar hij heeft dat alleen nog maar bewezen in België. (blaast) Ik kon de keuzes die Martinez heeft gemaakt niet smaken.”

Het lijkt dus niet het gesprek waarin de bondscoach de middenvelder heeft kunnen overtuigen “dat de deur weer open staat”, zoals hij later zou verklaren. “Als hij vindt dat ik niet pas in zijn visie en zijn systeem, dan moet hij mij dat zo zeggen. Dat heb ik liever.”