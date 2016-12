Babyrekening of studentenkot?

Hasselt - Ouders doen hun pasgeboren baby traditioneel een babyrekening cadeau, zodat het kind op zijn achttiende een mooie spaarpot heeft. Maar de lage rentes spelen ook de babyrekeningen parten. Onlangs verlaagde KBC nog de rente op de populaire Start2Save4-rekening. Zou een kleine vastgoedinvestering voor hetzelfde bedrag daarom geen beter idee zijn? Het vergelijkingsplatform Topcompare.be zocht het voor u uit.

Dit jaar zullen er naar schatting zo’n 145.000 baby’s in ons land geboren zijn. Wat moet u doen? Ofwel in 18 jaar voor bijna 18.000 euro sparen, of dat bedrag gebruiken voor een kleine vastgoedinvestering? ...