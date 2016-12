Nog snel met brugpensioen, nu het nog (makkelijk) kan

Omdat de regels ervoor een pak strenger worden in 2017, proberen herstructurerende bedrijven er nu nog op de valreep een akkoord over een brugpensioenregeling door te krijgen. Dat meldt De Tijd.

Verzekeraar AXA, koffiegroep Douwe Egberts, printbedrijf CP Bourg en distributieketen Makro. Allemaal maakten ze deze week bekend honderden werknemers met brugpensioen te willen sturen op hun 55e. Bij AXA, dat eerder al aankondigde dat het 650 van de 4.300 in België wil schrappen, zal de herstructurering zelfs grotendeels via brugpensioen doorgevoerd worden: ongeveer 800 à 900 werknemers zijn ouder dan 55.

Die timing is allesbehalve toeval. Vanaf 1 januari 2017 worden de regels voor brugpensioen een stuk strenger. Bij een collectief ontslag zal brugpensioen pas vanaf 57 jaar mogelijk zijn. Nu is dat nog 56, maar na onderhandeling met de sociale partners was het dit jaar nog mogelijk op 55 jaar ook.

Om nog van de oude regeling gebruik te maken moet de cao voor 31 december het kabinet van minister van Werk Kris Peeters (CD&V) hebben bereikt. “Daarom hebben we zo’n vaart achter de onderhandelingen gezet”, aldus vakbondsman Danny Van Autryve (BBTK) in De Tijd.

“Aangepast beschikbaar”

Hoewel bruggepensioneerden sinds vorig jaar “aangepast beschikbaar” moeten blijven voor de arbeidsmarkt tot hun 65ste, blijkt slechts een kleine minderheid zich in te schrijven bij de VDAB. Dat laat N-VA-Kamerlid Zuhal Demir weten op basis van cijfers die ze opvroeg bij minister van Werk Kris Peeters (CD&V), schrijft Het Laatste Nieuws.

Vorig jaar ging het om 5.687 van de 101.840 bruggepensioneerden (5,6%), de eerste acht maanden van dit jaar waren dat er 6.339 op 93.325 (6,8%). “Dat is bijzonder weinig. We moeten uitzoeken hoe dat komt”, vindt de politica.