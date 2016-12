Geen Kerstmis zonder kerstliedjes: onze top vijf

De lichtjes in de straten, de versierde bomen in woonkamers, kerstmarkten op pleinen en in scholen; waarschijnlijk verkeert u al helemaal in de kerstsfeer. Moest dat in de drukte toch aan u voorbijgegaan zijn, dan helpen we u graag met volgende kerstliedjes. Absolute toppers als u het aan ons vraagt. Meezingen is de boodschap. Alvast een fijne kerst!

Om te beginnen een medley (video hierboven), om in de juiste sfeer te komen. Dan schakelen we genadeloos over naar onze top vijf. Weliswaar in willekeurige volgorde (al gebiedt de eerlijkheid ons toe te geven dat, jawel, Mariah Carrey blijft de absolute favoriet).

Wham - Last Christmas

Destiny's Child - 8 days of Christmas

José Feliciano - Feliz Navidad

Mariah Carey - All I want for Christmas is you

Bobby Helms - Jingle bell rock