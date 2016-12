ANALYSE. Trainerswissel als Genk volgende match verliest?

Play-off 1 verdwijnt met de week verder richting horizon. De match van dinsdag tegen AA Gent wordt al beschouwd als die van de allerlaatste kans. De toestand is dus ernstig, heel ernstig. Maar niet hopeloos, als we het puur cijfermatig bekijken. Draai de klok een jaar terug en KRC Genk blijkt - raar maar waar - precies evenveel punten te hebben na 19 speeldagen als in het seizoen 2015-2016 (zie tabellen). Een vergelijking.