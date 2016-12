Wanneer opa en oma overleden zijn, men spijt heeft dat men ze te weinig heeft bezocht voor een babbel bij een kop koffie

“Oud maakt minder gelukkig” is de titel van een studie die het ziekenfonds CM gisteren publiceerde, met als conclusie dat het idee van de gelukkige oude dag voor heel wat senioren niet opgaat. Is dat zo? Ja en neen. Het hangt er maar van af van wat men onder senioren verstaat.

In principe zijn 65-plussers senioren. De meeste 65-plussers zijn wel degelijk gelukkig. De kinderen zijn veelal het huis uit en dat geeft automatisch minder zorgen. De financiën zijn op orde, zeker wanneer men een eigen huis heeft. Men kan eindelijk doen wat men het liefste doet. En men is nog altijd voldoende mobiel om te gaan en te staan waar men wil. Dit geldt in principe ook nog altijd voor 80-plussers. Op voorwaarde dat de gezondheid nog altijd onder controle is. En dat men nog altijd zijn partner heeft. Maar wanneer de partner wegvalt, beginnen de problemen. Met als gevolg dat volgens de CM-studie 17 procent van de tachtigers antidepressiva slikt, driemaal meer dan dertigers. Vrouwen (21 procent) doen dat meer dan mannen (11 procent) omdat ze gemiddeld langer leven dan hun man.

De verklaring achter deze toch enigszins ontnuchterende cijfers is het wegvallen van de sociale cohesie waardoor ouderen geïsoleerd geraken. Vroeger woonden de generaties samen. Kinderen, ouders en grootouders. Dat is helemaal weggevallen. De grootouders blijven alleen achter in het te grote huis, daarna alleen nog de opa of de oma. En die krijgen veel te weinig bezoek van hun kinderen en kleinkinderen omdat die het allemaal druk, druk, druk hebben. Omdat ze met twee buitenshuis werken en daarna voor hun gezin moeten zorgen. En omdat ze allemaal als gevolg van de individualisering daarnaast ook nog een eigen leven willen hebben met eigen vriendenkringen en eigen interesses en hobby’s. Komt daarbij dat als gevolg van de mobiliteit kinderen steeds minder in de buurt van hun ouders wonen. Met als finaal resultaat dat wanneer opa en oma overleden zijn, men spijt heeft dat men ze veel te weinig heeft bezocht voor een babbel bij een kop koffie en een stuk vlaai.

Maar ook de tachtigers hebben soms debet aan hun isolatie. Omdat ook zij geïndividualiseerd zijn. Want het verzorgingstehuis is niets voor hen, het wijkfeest is te luidruchtig en bij de buren loopt men niet eens langs want dat zijn allemaal jonge mensen die het druk hebben. Wanneer daar ook nog een fysieke problemen bovenop komen, is de isolatie compleet. Want isolatie is een zichzelf versterkend probleem.