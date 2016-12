Red Flames houden generale repetitie tegen vicewereldkampioen Japan

Brussel - De Red Flames (FIFA-26) nemen het in aanloop naar het EK vrouwenvoetbal van 2017 in een oefeninterland op tegen vicewereldkampioen Japan (FIFA-8). Dat maakte de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) donderdag bekend. De vriendschappelijke wedstrijd vindt plaats in Leuven op dinsdag 13 juni (20u00).

Een maand voor het EK in Nederland houden de Belgische voetbalvrouwen een generale repetitie tegen een sterke tegenstander. De Japanse vrouwen moesten in 2015 in de finale van het WK vrouwenvoetbal in het Canadese Vancouver met 5-2 de duimen leggen voor de Verenigde Staten en slaagden er zo net niet in hun titel van vier jaar eerder te verlengen.

“Dit is een prachtige wedstrijd, tegen een tegenstander van wereldformaat”, reageerde bondscoach Ives Serneels. “Dat een topland als Japan aan ons denkt om een oefenwedstrijd te spelen, is een bewijs voor speelsters en staf dat hard werken loont.”

Van 17 tot 23 januari verblijft een dertigkoppige selectie in Tubeke. Serneels houdt er in het Belgian Football Center een stage. De Red Flames spelen op donderdag 19 januari een oefenwedstrijd tegen een B-elftal van Frankrijk. Na de januaristage volgt van 27 februari tot 9 maart 2017 de Cyprus Women’s Cup, met vier wedstrijden. België neemt het in Cyprus op tegen Italië (FIFA-17), Noord-Korea (FIFA-9) en Zwitserland (FIFA-15).

De Belgische voetbalvrouwen plaatsten zich voor het eerst voor de eindronde van het EK, dat deze zomer tussen 16 juli en 6 augustus plaatsvindt in Nederland. De Red Flames werden ingedeeld in groep A en nemen het daarin op tegen Denemarken (FIFA-20), Noorwegen (FIFA-11) en het gastland Nederland (FIFA-12).