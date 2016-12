Chauffeur van de belbusfamilie

Opglabbeek - Jarenlang was hij buschauffeur, maar met een gewone bus rijden, dat liet hij liever aan zijn collega’s over. Eric Daenen hield van het contact met zijn klanten en koos bewust voor het vaste cliënteel van de belbus. “Als hij je een dag niet gezien had, was hij bezorgd en kreeg je ‘s avonds een sms met de vraag of alles oké was.”

Chauffeur van de belbus, meldt zijn overlijdensbericht, en niet meer dan dat. Soms kan het leven simpel zijn: hij reed met de belbus en dat was dat. En toch kan er in die eenvoud een goed verhaal schuilen. ...