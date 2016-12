Neerpeltenaar naar rechtbank verwezen voor moordpoging met riek

Antwerpen / Neerpelt / Peer - De Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling heeft Gerard J. (62) uit Neerpelt naar de correctionele rechtbank van Hasselt verwezen voor de moordpoging op Alex K. (59) uit Borgerhout. De zestiger had hem met een riek in het gezicht gestoken na een uit de hand gelopen ruzie.

Het incident gebeurde op 6 augustus 2015 op de Kenensdijk in Wijchmaal bij Peer, waar het slachtoffer een buitenverblijf had. Alex K. was die dag samen met zijn dochter gaan wandelen. Ze kwamen Natuurpuntvrijwilliger Gerard J. tegen, met wie de Borgerhoutenaar al jaren op gespannen voet leeft.

Een discussie over waar er gewandeld mocht worden, liep compleet uit de hand. Gerard J., die struiken aan het verwijderen was, greep zijn riek en plantte die in het gezicht van het slachtoffer. Alex K. werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hij overleefde de aanval, maar heeft nog altijd veel hoofdpijn en geheugenproblemen.

Gerard J. stuurde vanuit de gevangenis een brief om zich te verontschuldigen. Hij ontkent dat hij het slachtoffer wilde doden en zegt dat hij zich bedreigd voelde. De zestiger werd na vier maanden voorhechtenis vrijgelaten onder voorwaarden.

De raadkamer in Hasselt had hem eerder dit jaar naar de correctionele rechtbank verwezen. Het openbaar ministerie had zijn internering gevraagd en was tegen de verwijzing in beroep gegaan. De kamer van inbeschuldigingstelling bevestigde echter de beslissing van de raadkamer.