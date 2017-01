ADVIES. Wat kan je doen als je last hebt van roos?

Roos is een vervelend probleem, maar niet zo moeilijk te verhelpen. Onze kapper Jochen Vanhoudt van Clientology geeft advies.

"Je hebt verschillende soorten roos: er is droge roos en vette roos, afhankelijk van je huidtype", zegt Jochen. "Zolang het niet te erg is, kan roos in mijn ervaring prima behandeld worden met een anti-roosshampoo. Ik zou adviseren om die bij de kapper of bij de apotheker te kopen. Shampoos uit de supermarkt zijn daarom niet slecht, maar ze bevatten vaak siliconen, die bij elke wasbeurt een laagje achterlaten. In het begin ziet je haar er goed uit, maar na een tijdje gaan die siliconen je talgklieren weer verstoppen. Sommige anti-roosshamppoos uit de apotheek zijn wel goed voor je hoofdhuid, maar verzorgen het haar niet waardoor het heel droog wordt. Dat is vooral vervelend als je gekleurd haar hebt, want je kleur kan verdwijnen. Wissel deze shampoos dus beter af met een gewone, verzorgende shampoo. "

"Als het probleem met roos echt dramatisch wordt, dan raad ik je aan om naar de dermatoloog of dokter te gaan. Er bestaan speciale cortisonenpreparaten die je 's nachts kan laten inwerken en die je van roos kunnen afhelpen. Die zijn enkel verkrijgbaar op doktersvoorschrift en je gebruikt ze best niet zonder medische begeleiding."

