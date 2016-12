Beyhan kookt: Lahmacun

Ooit stond ze achterin de keuken van haar mans kebabzaak te zwoegen, maar vandaag is de Maasmechelse hobbykokkin Beyhan Agirdag bekender dan Jeroen Meus op de sociale netwerksite mutfaktayim_b. Deze week maakt ze overheerlijke lahmacun klaar. Smakelijk!

Ingrediënten: 500 gr bloem, 200 ml water, 100 ml melk, 50 ml olie, 1 koffielepel zout, 1 koffielepel droge gist of 1/4 verse gist. Voor de vulling: 400 gr gehakt, 1 ui, 1 teentje look, 1 rode puntpaprika, 1 groene peper, 1 handvol platte peterselie, 1/2 eetlepel geconcentreerde tomatenpuree, 1/2 eetlepel geconcentreerde peperpuree, 200 ml tomatenpuree of gepureerde verse tomaat. 1 eetlepel olie, zwarte peper, zout, paprikavlokken.



Bereiding:



- Meng de bloem met de gist en voeg het lauwwarme water, de melk en het zout toe. Roer er de olie door en kneed het deeg ongeveer 10 min. Laat het deeg afgedekt en op kamertemperatuur 1 uur rijzen. Verdeel het deeg in 11-12 gelijke delen en maak bolletjes van het deeg. Leg er een theedoek over zodat het niet uitdroogt en laat een half uur rusten

- Maak de vulling klaar. Snij de ui, look, paprika, peper en peterselie grof en hak ze in een blender.

- Meng de groenten met het gehakt en voeg ook de tomaten- en peperpuree, de olie en het zout, de peper en de paprikavlokken toe. Roer het geheel goed door (het moet redelijk "smeerbaar" zijn! (voeg eventueel nog een klein beetje tomatenpuree of olie aan toe).

- Rol het deeg uit op een met bloem bestoven werkblad tot een ronde lap van ongeveer 20 cm. Bestrijk dit met 1-2 el van de vulling.

- Begin tussendoor met het bakken van de lahmacun: verhit de pan zonder olie of boter. Pak een lap belegd deeg en leg deze voorzichtig in de pan. Zet het deksel op de pan en bak ze een paar minuten op een niet al te hoog vuur. De lahmacun is klaar als de onderkant van de bodem wat bruin ziet. Herhaal dit met het overige deeg en de vulling. Smakelijk!

Bekijk de video!



Tip: Traditioneel eet je lahmacun opgerold met sla, platte peterselie, ui, citroensap en drink je er ayran bij! Lahmacun kun je ook invriezen!’