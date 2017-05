Vier Truiense kerken gooien hun deuren open

Sint-Truiden - Op de avond van Pinksterzondag zetten vier Truiense kerken hun deuren open voor het publiek. Vier bekende Truienaren zetten zich op een preekstoel om verhalen te vertellen. In elke kerk wordt een ander onderwerp aangekaart.

Welk verhaal zit er achter de voetbalschoenen van een profvoetballer? Op zondag 4 juni kan je het antwoord te weten komen in de Onze-Lieve-Vrouwekerk op de Grote Markt van Sint-Truiden. Vier bekende Truienaren: burgemeester Veerle Heeren, kunstenaar Koen Vanmechelen, Flor Vanroy en Guy Plevoets, komen zelf een preek geven in de kerk. ‘’We proberen graag eens iets nieuws te doen en daarom is jong en oud zondag welkom,’’ vertelt Wim Ceunen, de priester van Sint-Truiden.

In de Sint-Maartenkerk vertellen schoenen hun verhalen. De organisatoren zamelden schoenen in van ongeveer 30 personen. Zo wordt er onder andere het schoenenpaar van wielrenner Tim Wellens tentoongesteld. ‘’We hebben de schoenen van Tim Wellens te pakken gekregen die hij vorig jaar droeg tijdens zijn etappe die hij won in de Giro d’Italia. Zelfs de winnaar van dit jaar, Tom Dumoulin, speelt een klein rolletje in het verhaal,’’ vertelt medeorganisator Jan Van De Ven.

In de Sint-Gangulfuskerk kan je luisteren naar verhalen over geest en vuur terwijl je omsingeld wordt door honderden kaarsjes. Ten slotte kan je in de Minderbroederskerk verschillende processievaandels uit de Truiense kerkschatten komen bewonderen.

Praktische informatie: Zondag 4 juni van 20:00 tot 22:30, toegang is gratis https://www.kerknet.be/organisatie/federatie-sint-trudo-sint-truiden