“Komaan en doe het is mijn voor- en nadeel”

Sint-Truiden - SINT-TRUIDEN - Vrijdag zong Phil Kevin op Live Café Live in Sint-Truiden, een gratis festival op de grote markt van de stad. Natuurlijk mag zijn hit komaan en doe het niet ontbreken tijdens een optreden. “Ik zing het nog altijd met evenveel enthousiasme want ik weet dat ik er nu eenmaal aan vast hang. Als mensen mijn naam horen, denken ze automatisch aan dat lied. Ik denk niet dat ik daar ooit vanaf geraak,” lacht hij.

Sinds 2014 is Phil Kevin zich opnieuw meer beginnen bezig te houden met muziek. “En eigenlijk is er in al die jaren niets veranderd,” zegt hij, “de charme van de Vlaamse ambiancemuziek is gebleven, de naam is alleen veranderd naar schlagermuziek.” Phil zelf brengt ondertussen wel andere dingen op het podium dan komaan en doe het. “Soms schrikken mensen wel als ze een andere kant van mij horen,” verklaart hij, “Dat liedje is een voor- en nadeel voor mij geweest. Het heeft me in Vlaanderen op de kaart gezet maar het heeft me ook in een hokje geduwd. Heel jammer vind ik dat niet, maar ik wil dat mensen weten dat ik meer kan.”

Ook buiten Vlaanderen treedt Phil Kevin al eens op. “Ik ga vaak naar Tenerife om op te treden. Net als in Spanje bijvoorbeeld, zitten daar veel Belgen en die mensen worden graag op de goede Vlaamse manier geëntertaind. Aan de zee met het zonnetje, net als in de tijd van Tien Om Te Zien,” legt hij uit. Als hij naar het buitenland gaat neemt hij ook zijn vijfjarig zoontje mee. “Ik heb lang gewacht met aan een kindje te beginnen, maar nu hij er is geniet ik volop van papa zijn.”

5 juni komt de nieuwe single van Phil Kevin uit die eerder al te zien was op muziekzender Ment. Binnen een paar weken zit er nog meer muziek aan te komen, maar daar geeft hij nog geen details over vrij.