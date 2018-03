Leopoldsburg - Wil je graag originele foto’s voor je communie- of lentefeest? De brandweer zet de deuren van dekazernes graag voor je open. Een fotomoment wordt voorzien op woensdag 21 maart van 13 tot 16 uur. Post Leopoldsburg: Koningin Louisa-Marialaan 145 Heb je interesse? Stuur dan een mailtje naar info@hvznl.be. Wacht niet te lang met inschrijven, want de plaatsen zijn beperkt. Let wel: voor een fotograaf moet je zelf zorgen!