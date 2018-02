Scoutsafdeling Geleeg dient bouwdossier in voor nieuw lokaal

Leopoldsburg - De scouts van ’t Geleeg broedde vijf jaar lang op de bouwplannen van hun nieuw lokaal. In die tijd bekeken ze hun opties en regelden ze de financiering. Ondertussen is de bouwaanvraag doorgestuurd en hoopt de scouts dit jaar nog te starten met de sloopwerken, om volgend jaar het lint van hun nieuw lokaal door te knippen. “Uiterlijk lijkt ons huidig scoutslokaal nog in orde, maar het is vooral de derdehands houten binnenconstructie uit het expojaar 1958 die aan vervanging toe is”, vertelt Jean Paul Janssens van het bouwteam van de scouts. Nog maar eens investeren in renovatie leek niet de ideale oplossing. Daarom kwam er vijf jaar geleden al een voorstel om een nieuw lokaal op te trekken voor de 150 scoutsleden van ’t Geleeg. Gemeenschappelijke keuken De voorbije jaren heeft het bouwteam zich grondig geïnformeerd en ging het onder meer op ronde om recente jeugdlokalen te bezoeken. “Naast een reeks praktische ideeën leerden we vooral dat we de kostprijs onder controle moeten houden. Jeugdlokalen moeten ook aan enkele specifieke bouwkundige voorwaarden voldoen. Onze keuken en polyvalente ruimte zullen ook door een 10-tal andere parochiale verenigingen kunnen gebruikt worden, dat was de voorwaarde die vooropgesteld werd door de Kerkfabriek toen die ons voor het terrein een erfpacht van 99 jaar verleende”, aldus Janssens. “Verder voorzien we op het gelijkvloers een lokaal voor de Kapoentjestak, voldoende stapelruimtes en een groot afdak. Op de eerste verdieping krijgen de andere takken hun lokaal en ook de ruimste in de gang krijgt een polyvalente functie. In totaal gaat het om een bruikbare oppervlakte van 500 vierkante meter.” De afwerking binnenin realiseert de scouts grotendeels met eigen mankracht, net als de sloop van het huidige lokaal. Voor de noodlokalen tijdens de werkzaamheden is er momenteel overleg met de Kerkfabriek om eventueel de kerk gedeeltelijk te gebruiken."