Leopoldsburg stapt mee in Wijk-werken West-Limburg

Leopoldsburg - Sinds 1 januari van dit jaar is het voormalige PWA-systeem afgeschaft. Gemeentes zijn niet meer verplicht om elk op zich een PWA-kantoor te hebben. Het nieuwe systeem heet ‘Wijk-werken’ en laat toe om samenwerkingsverbanden op te starten tussen gemeentes die samen minstens 60 000 inwoners tellen.De gemeentes Beringen, Lummen, Halen, Ham, Herk-De-Stad, Heusden-Zolder, Leopoldsburg en Tessenderlo, samen goed voor ongeveer 160 000 inwoners, hebben beslist om samen de intergemeentelijke projectvereniging Wijk-werk West-Limburg op te richten. Deze projectvereniging zal in samenwerking met de VDAB het wijk-werken in West-Limburg organiseren. ‘Wijk-werken’ houdt in dat je klusjes laat uitvoeren door werkzoekenden. Je vergoedt hen met wijk-werkcheques. Om klusjes te laten uitvoeren door een wijk-werker moet je je aanmelden, de gebruikersovereenkomst ondertekenen, inschrijvingsrecht betalen en wijk-werkcheques bestellen. Deze cheques zijn fiscaal aftrekbaar. In Leopoldsburg kunnen de gebruikers van het wijk-werksysteem elke donderdag terecht in het gemeentehuis. De wijk-werkconsulent van de VDAB is er aanwezig van 9.00 tot 12.00 uur of in de namiddag op afspraak (te maken via tel. 011 34 92 10).