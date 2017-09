Gelukswandelilng in Karmel

Leopoldsburg - Inwoners van Leopoldsburg die willen proeven van een gelukswandeling in het verlaten klooster van de Karmel , krijgen daarvoor de kans op zondag 10 september om 14u. Wie een open houding heeft en bereid is om ook aan enkele verrassende ‘geluksoefeningen’ mee te doen is welkom. De wandeling is gericht op volwassenen en duurt tot 16u30. Deelnemen aan deze verrassende namiddag is volledig gratis voor inwoners van Leopoldsburg en hun vrienden. Je moet je wel op voorhand inschrijven via leo@leobormans.be