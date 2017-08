Feest in de achtertuin van Kampse pastorie

Leopoldsburg - 15 augustus is voor de parochiale gemeenschap van Leopoldsburg centrum een speciale dag nav Maria-Tenhemelopneming. In de achtertuin van de pastorie wordt dan na de misviering feest gevierd. Een traditie die ondertussen bijna een kwarteeuw standhoudt. “Een openluchtmis zat er dit jaar niet in, maar dat deed geen afbreuk aan de sfeervolle viering die opgeluisterd werd door het plaatselijke Orbis. Nadien kon men in de pastorietuin een glaasje drinken of samen met de 260 andere gasten aanschuiven voor het middagmaal. Nadien werd er gezellig nagebabbeld”, weet Ivan Smits van het organiserende parochieteam.