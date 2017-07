Leopoldsburg - Het laatste weekend van juli wordt voor de 33ste keer het HD-treffen georganiseerd in Leopoldsburg. Organisator André Ceustermans hoopt op 1000 kampeerders en een 3000-tal motards in het centrum dat zaterdag van 10 tot 22 u autovrij wordt gemaakt. Die dag wordt een gezamenlijke rondrit gemaakt en is er op het Kon Astridplein een bikermarkt. De Rockabilly Sunday sluit het treffen in de Brisdilstraat af en is gratis toegankelijk voor iedereen.