1100 euro steun voor Jaydens droomreis

Leopoldsburg - De solidariteitsactie die in de plaatselijke Proxy Delhaize vestiging werd opgezet tvv de 6-jarige Jayden Van Caneghem leverde in totaal 1100 euro op. “ Wij hadden een spaarpotje opgesteld en pakketjes met snoep en fruit verkocht en dat leverde dankzij onze gulle klanten ongeveer 550 euro op. Onze winkel had zich eerder geëngageerd om die tussenscore te verdubbelen en vandaar dat we Jayden 1100 euro kunnen aanbieden.”, weet Nathalie Borgers. Met het geld kan Jayden binnenkort zijn droom realiseren om naar Eurodisney te trekken. De kranige jongen vecht ondertussen al een jaar tegen kanker en zodra de artsen groen licht geven, worden de valiezen gepakt.