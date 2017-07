Jan Van de vijver wil wereldrecord scootmobiel verbeteren

Leopoldsburg - Op de vooravond van zijn 52ste verjaardag hoopt Kampenaar Jan Van de vijver het wereldrecord scootmobiel rijden te verbeteren met een 40-tal km. Het huidige record staat op naam van Sylvain Lucas uit Beringen die vorig jaar rond de Paalse plas in totaal bijna 324 km op de teller zette. “Precies die recordpoging van Sylvain heeft me geïnspireerd om zelf ook een poging te ondernemen”, getuigt Jan die ondertussen al 2 scootmobiels versleten heeft. “Ik ben geboren met een verlamming en dus beperkt in het stappen. Enkel met hulpmiddelen als krukken, een manuele rolstoel en een scootmobiel kan ik mij verplaatsen”, vertelt de Kampenaar. “Ik heb voor deze recordpoging een traject hier in de omgeving van De Lido uitgestippeld dat in totaal 3,7 km lang is. Die omloop hoop ik 100 keer af te leggen in een tijdsspanne van 24 u en met die 370 km is mijn beoogde doel bereikt.”