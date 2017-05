Kamp Knalt dit weekend

Leopoldsburg - Volgend weekend worden een hele reeks activiteiten georganiseerd in het kader van Kamp Knalt. Hieronder een overzicht: Optredens De optredens gaan door op het Koning Albert I-plein 16.00 - 17.00 uur: Band 4 Kids 16.00 - 18.00 uur: Maya De Bij | Bumba 19.00 - 20.00 uur: Auwguerke 21.00 - 22.30 uur: Duplicate 23.30 - 00.45 uur: Les Truttes 01.00 uur: Vuurwerk Kunstmarkt Tussen 13u en 18u – vindt rondom cc Leopoldsburg de jaarlijkse kunstmarkt plaats. Je flaneert er tussen een 100-tal kleurrijke kraampjes vol creatieve spullen (op ambachtelijke wijze gemaakt van juwelen tot keramiek en houtsnijwerk) en geniet er van demo's tijdens onze creabeurs. Je flaneert er tussen een 100-tal kleurrijke kraampjes vol creatieve spullen (op ambachtelijke wijze gemaakt van juwelen tot keramiek en houtsnijwerk) en geniet er van demo's tijdens onze creabeurs. Je treft er o.a. handgemaakte sieraden en schilderijen, keramiek, glas- en smeedkunst, sierlijke hoeden, haakwerk, kledij, vilt, kalligrafie, gravure- en houtsnijwerk, ... Dé plaats om op zoek te gaan naar dat ene unieke stuk dat je interieur of outfit compleet maakt of een leuk cadeau. In onze Creatieve Ateliers bezoek je een expositie door onze cursisten en neem je een kijkje in de ateliers (pottenbakken, keramiek, aquarel, olieverf, tekenen, ...). Onze lesgevers staan je graag te woord! Ook andere gemeentelijke diensten zijn present, zoals de toeristische dienst met lokale attracties, de integratiedienst met henna en theeceremonie en de bibliotheek met een boekenverkoop. Bij onze hotdogstand steun je met elke snack theatergroep opening doors. CURSUSSEN EN WORKSHOPS Je kan vanaf de kunstmarkt inschrijven voor de nieuwe cursussen en workshops van het najaar met een fikse korting (-8% bij cursussen en -1 euro/les bij workshops). Bekijk hier het nieuwe programma! Start inschrijvingen: Aan de balie tijdens de kunstmarkt Online vanaf zaterdag 3 juni, 13.00 uur Meer weten? Volg de Facebookpagina van onze Kunstmarkt en krijg alle nieuwtjes heet van de naald! Jogging Dit jaar organiseert Sportraad Leopoldsburg haar 33ste editie van de stratenloop in het centrum van Leopoldsburg. Deze 33ste editie zal net zoals vorig jaar bestaan uit een Kids Run, een jogging en een Run for Fame. De Run for Fame is een aflossingsrace door het centrum van Leopoldsburg. Je moet deelnemen met 5 verschillende lopers en iedere ploeg loopt 1x door het centrum. Er zijn prijzen te winnen voor de snelste mannenploeg, vrouwenploeg en ook voor de meest originele ploeg! De Kids Run, speciaal voor kinderen tot en met geboortejaar 2005 en de jogging (4-8-12 km) zijn recreatief. Start Kids Run: 15.30 uur 500 m / 1 km gratis Start Jogging: 16.00 uur 4-8-12 km € 4 Start Run for Fame 18.00 uur 5 x 500 m € 6 Klik hier om in te schrijven. Kinderdorp Ook op het Koning Albert I-plein: het kinderdorp met leuke attracties waar je kinderen uren op kunnen spelen! Zomerbraderie Donderdag 1 juni tot en met zondag 4 juni 2017 Tijdens Kamp Knalt zijn de winkels en marktkraampjes open tot 18.00 uur. Zondag openen de winkels om 13.30 uur. Op zaterdag en zondag is er kinderanimatie in het centrum. Neem je deel aan de Jogging? Dan ontvang je een waardebon die je meteen kan verzilveren bij één van de deelnemende handelaars. Materialenverkoop van de bib Zoals elk jaar verkoopt de bibliotheek op Kamp Knalt een aantal afgevoerde boeken, cd’s en dvd’s aan 0,50€ per stuk. Kom ons tentje zeker eens bezoeken, er zit vast iets bij dat je leuk vindt! Kamp Knalt is een organisatie van de jeugddienst, het cc en de sportdienst i.s.m. de andere gemeentediensten. Alle info op www.kampknalt.be