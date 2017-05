Leo Classics krijgt zondag 4 juni een verkeersvrij centrum

Leopoldsburg - Na een lange winterslaap kunnen de eigenaars van een oldtimer weer 5 maanden lang op de 3de zaterdag van de maand met hun voertuig komen pronken op het Koningin Astridplein. “We komen hier gewoon verbroederen en wat keuvelen over onze passie voor oude voertuigen. Hoogtepunt dit werkjaar wordt het dagtreffen van zondag 4 juni. Dan krijgen we een verkeersvrij centrum ter beschikking en gaan we de voertuigen in verschillende zones opstellen met daartussen een reeks figuranten en een gezamenlijke rondrit”, kondigt Rudy Van de Kerkhove aan.