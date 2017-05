V-Dag herdacht in Heppen en Leopoldsburg

Leopoldsburg - Vertegenwoordigers van de Nationale Confederatie van Politieke Gevangenen en enkele vaderlandslievende verenigingen bliezen verzameling aan de Kampse oorlogsmonumenten om de bevrijding van de oorlogskampen uit WO II te herdenken. In Heppen gebeurde dat aan het monument aan de Oudstrijdersstraat en nadien werden ook de mausolea op het Belgisch militair kerkhof bezocht met een bloemenhulde. “We moeten deze plechtigheden in stand houden, want enkel met herdenking kan voorkomen worden dat de geschiedenis zich herhaalt”, weet gewestelijk voorzitter Marc Kenens.