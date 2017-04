Leopoldsburg - Vorige zaterdag verraste de paashaas een 70-tal kinderen met een pakketje paaseieren die te grabbel lagen op het kerkplein rond de kiosk. Gangmaakster voor dit nieuwe initiatief was Freya Berghmans die samen met een aantal N-VA-leden dit familiegebeuren op de rails zetten. Eens de kinderen uitgeraapt waren, bezocht de paashaas de ouderlingen uit het aanpalende rusthuis en de serviceflats. Ook voor hen had hij een passend paasgeschenkje in de mand.