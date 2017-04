Vaste tapper Buurthuis gezocht

Leopoldsburg - Het Cultuurcentrum wil haar ploeg van tappers voor de grote feestzaal van het buurthuis in Heppen uitbreiden Gemotiveerde kandidaten moeten beschikbaar en aanwezig zijn tijdens de activiteiten in het weekend en ontvangen hiervoor een vergoeding. Ben je geïnteresseerd en gemotiveerd en beschik je over voldoende vrije tijd? Neem dan vóór 21 mei 2017 contact op met de personeelsdienst van de gemeente Leopoldsburg voor bijkomende inlichtingen op het nummer 011 34 92 15 of via personeelsdienst@leopoldsburg.be.