CBOS schenkt 2000 euro aan De Schans

Leopoldsburg - Het militair centrum voor basisopleiding en scholing (CBOS) aanvaardde destijds het peterschap over het dagactiviteitencentrum de Schans uit Heusden dat ondersteuning aan psychiatrische patiënten biedt. Korpsoverste Peter Eeman maakte aan deze instelling een cheque van 2000 euro over. Dit geld werd bijeengehaald via de fietshappening van de voorbije zomer en de gulle sponsoring van handelaars uit Leopoldsburg en Heusden. Volgens Kristl Tomsin van de teamcoördinatie zal dit geld besteed worden aan externe activiteiten en uitstapjes waarvan de grote groep kan meegenieten.